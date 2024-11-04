تجديد حبس سيدة وابنها لاتهامهما بقتل شقيقتها وطفلها بالسلام

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس سيدة وابنها متهمين بقتل شقيقتها وطفلها وإضرام النيران في منزلهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه إليهما بمنطقة السلام.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة وتبين أنهما شقيقة المجني عليها وابنها البالغ من العمر 19 عاما وراء ارتكاب الجريمة.

وتباشر نيابة شرق القاهرة، استكمال التحقيقات في واقعة مقتل أم وطفلها في منطقة السلام لمعرفة تفاصل وملابسات الحادث.

وتبين من التحقيقات أنه تم العثور على جثة سيدة ربة منزل مقتولة بطعنات نافذة في مختلف أنحاء جسدها، كما تم العثور على طفلها البالغ من العمر 6 سنوات مقتولا إثر إصابته متأثرا بطعنتين في الرقبة أدت إلى مصرعه.