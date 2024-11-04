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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بإنهاء مهام وزيري الخارجية حسين عوض علي محمد والثقافة والإعلام جراهام عبد القادر.



وفي التفاصيل، أصدر البرهان قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بإنهاء تكليف حسين عوض علي محمد من مهام وزير الخارجية واعتماد تكليف علي يوسف أحمد الشريف بمهام الوزارة.

كما أصدر قرارا بإنهاء تكليف جراهام عبد القادر من مهام وزير الثقافة والإعلام وتكليف خالد علي الأعيسر مكانه.

وكان البرهان قد كلف في 17 أبريل 2024 حسين عوض علي بمهام وزير الخارجية بدلا من علي الصادق.

ويوم 21 يناير 2022 عين رئيس مجلس السيادة علي الصادق وزيرا للخارجية ضمن تشكيل وزاري ضم 15 وزيرا وذلك عقب إجراءات البرهان الاستثنائية يوم 25 أكتوبر 2021 ومنها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.