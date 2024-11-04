في خطوة نادر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن ضربات جوية على سوريا.
وقال جيش الاحتلال في بيان: «في عملية جوية، هاجمت مقاتلات سلاح الجو بتوجيه من جناح الاستخبارات أهدافاً إرهابية لمقرات استخبارات منظمة حزب الله الإرهابية في سوريا».
وأضاف: «مقر الاستخبارات هو جهاز الاستخبارات المركزي في حزب الله والمسئول عن بناء الصورة الاستخباراتية للمنظمة، ويقود اتجاه الأنشطة الاستخباراتية في المنظمة وهو مركز قدرات الجمع والكشف».
وتابع: «يدير مقر استخبارات حزب الله فرعا في سوريا يتضمن نظام جمع وتقييم، وتعمل المنظومة بشكل مستقل وبتوجيه مباشر من رئيس المخابرات في حزب الله حسين علي الذي قتل في بيروت قبل نحو شهر».
واعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات جوية على سوريا، لكن جرت العادة ألا يعلن بشكل رسمي عن هذه العمليات.
وكانت وزارة الدفاع السورية قد قالت اليوم الاثنين، إن قصفا إسرائيليا من اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل استهدف عددا من المواقع المدنية جنوبي العاصمة السورية دمشق مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن التقارير الأولية الواردة عقب سماع دوي انفجار قوي بالقرب من العاصمة تشير إلى أن ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب.