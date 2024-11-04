في خطوة نادر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن ضربات جوية على سوريا.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «في عملية جوية، هاجمت مقاتلات سلاح الجو بتوجيه من جناح الاستخبارات أهدافاً إرهابية لمقرات استخبارات منظمة حزب الله الإرهابية في سوريا».

לפני זמן קצר במבצע אווירי, מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, תקפו מטרות טרור של מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב סוריה>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2024

وأضاف: «مقر الاستخبارات هو جهاز الاستخبارات المركزي في حزب الله والمسئول عن بناء الصورة الاستخباراتية للمنظمة، ويقود اتجاه الأنشطة الاستخباراتية في المنظمة وهو مركز قدرات الجمع والكشف».

מטה המודיעין הינו גוף המודיעין המרכזי בחיזבאללה האחראי על בניית תמונת המודיעין של הארגון, מוביל את הכוונת העשייה המודיענית בארגון ומרכז יכולות האיסוף והגילוי>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2024

وتابع: «يدير مقر استخبارات حزب الله فرعا في سوريا يتضمن نظام جمع وتقييم، وتعمل المنظومة بشكل مستقل وبتوجيه مباشر من رئيس المخابرات في حزب الله حسين علي الذي قتل في بيروت قبل نحو شهر».

מטה המודיעין של חיזבאללה מפעיל שלוחה בסוריה, הכוללת מערך איסוף והערכה. המערך פועל באופן עצמאי ובהכוונה ישירה של ראש מטה המודיעין של חיזבאללה, חסין עלי הזימה, אשר חוסל בביירות לפני כחודש>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2024

واعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات جوية على سوريا، لكن جرت العادة ألا يعلن بشكل رسمي عن هذه العمليات.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد قالت اليوم الاثنين، إن قصفا إسرائيليا من اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل استهدف عددا من المواقع المدنية جنوبي العاصمة السورية دمشق مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن التقارير الأولية الواردة عقب سماع دوي انفجار قوي بالقرب من العاصمة تشير إلى أن ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب.