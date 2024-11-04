رئيس مجلس النواب اللبناني يوضح تصريحه عن تمويل إيران لحزب الله

أوضح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن ما صدر في صحيفة "واشنطن بوست" غير صحيح مطلقا، بل في معرض السؤال هل إيران تمول "حزب الله" ؟ أجاب: "هذا أمر معلوم وأنتم تدعمون إسرائيل" .



وقال بري: "في معرض السؤال هل إيران تمول حزب الله؟ أجبت: هذا أمر معلوم وأنتم تدعمون إسرائيل، لذا اقتضى التوضيح".



ونفى بري ما صدر في صحيفة "واشنطن بوست" التي نشرت عن كاتب المقال ديفيد إغناثيوس حديثه، حيث قال: "أريد وقف إطلاق النار أمس واليوم وغدا"، مضيفا وبحسبما ورد في الصحيفة الأمريكية: "أنا لا أنكر أن إيران تساعد حزب الله حتى الحزب يقول ذلك لكن إذا ساعدت أمريكا لبنان فلن نتلقى أوامر من إيران".

وتابع إغناثيوس في صحيفة "واشنطن بوست" قائلا: "في مقر بري، كان علي حمدان، المستشار السياسي الأقرب لرئيس مجلس النواب لسنوات عديدة، في استقباله بغرفة مؤتمرات خارج مكتبه حذرني من أن إسرائيل يجب أن تدرك أن القوة العسكرية لا تحل المشكلة في لبنان، كما أضاف أن إسرائيل يجب أن تدرك أن الفوز يجب أن يكتب بين علامتي اقتباس، وأن تتجنب الإفراط في غزوها للبنان، لأنه في عام 1982 تحول إلى مستنقع مميت لإسرائيل".