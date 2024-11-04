الصحفي علي جمال التركي يحصل على الدكتوراه في إدارة المؤسسات الصحفية

حصل الكاتب الصحفي علي جمال التركي على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع توصية بالطباعة والتبادل بين الجامعات، وذلك عن رسالته بعنوان "اقتصاديات إدارة المؤسسات الصحفية ذات المنصات المتعددة وعلاقتها بنماذج التمويل المستحدثة للصحف"، من كلية الآداب بجامعة المنصورة.

تألفت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة (مشرفًا رئيسيًا ورئيسًا)، والدكتور عبد الهادي النجار، أستاذ الصحافة بجامعة المنصورة (مناقشًا وعضوًا)، والدكتور رفعت البدري، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة المنوفية (مناقشًا وعضوًا)، والدكتورة منى طه، أستاذ الصحافة المساعد بجامعة المنصورة (مشرفًا مشاركًا وعضوًا).

شهد المناقشة حضور الأستاذ الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، والكاتب الصحفي حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، والكاتب الصحفي هشام لطفي، وكيل اللجنة النقابية بالدقهلية، والكاتب الصحفي ممدوح عرفة، والكاتبة الصحفية رشا النجار، مدير تحرير الأهرام، والكاتبة الصحفية هالة العوضي، مراسلة النهار بالدقهلية، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين.

تناولت الدراسة مجموعة من التحولات المتعددة التي أثرت على الصحافة، بدءًا من تغييرات المحتوى وأساليب الإنتاج، مرورًا بالتحولات الإدارية والاقتصادية، وصولاً إلى تغير طبيعة الجمهور ووسائل الاتصال. ركزت الدراسة أيضًا على تأثيرات نهج المنصات المتعددة وكيف أثر ذلك على المؤسسات الصحفية والعاملين في مجال الإعلام.

كما استعرضت الدراسة التأثيرات الاقتصادية لهذا النهج ونماذج التمويل المستحدثة للمؤسسات الصحفية في ظل الأزمة المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية بمختلف أنواعها: القومية، الحزبية، والخاصة.

طرحت الدراسة عددًا من الحلول لمشكلات التمويل، مثل الإعفاءات الضريبية على الصحفيين والإعفاءات الجمركية على مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى اقتراح تعديلات تشريعية تخفف من قيود إصدار الصحف.

يُعد علي جمال التركي من الصحفيين المهتمين بصناعة الصحافة والإعلام، وله العديد من المقالات عن صناعة الصحافة بجوانبها الإدارية والتحريرية والاقتصادية. حصل التركي على الماجستير في إدارة المؤسسات الصحفية والدكتوراه في اقتصاديات إدارة المؤسسات الصحفية.

سبق للزميل علي جمال التركي أن أصدر عدة كتب، منها: صناعة المواقع الإخبارية عن دار روافد للنشر عام 2017، وتطوير المواقع الإخبارية عن الهيئة العامة للكتاب عام 2021، والإعلام في عصر تعدد المنصات والسياسات التحريرية الحديثة عن دار العربي للنشر عام 2023.