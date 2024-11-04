ترامب يصر على انتقاد إيمان خليف في دعايته الانتخابية

ظهرت الملاكمة الجزائرية المثيرة للجدل إيمان خليف، في فيديو دعائي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

فقبل أيام قليلة من إغلاق التصويت، وجه الرئيس السابق نداءً أخيرًا إلى الجمهور الأمريكي في إعلان ختامي يستهدف الإدارة الحالية، وفق شبكة سكاي نيوز.

وفي مقطع فيديو يزعم أن «كل ما كنا نهتم به انهار» في ظل إدارة بايدن-هاريس، تعرض حملة ترامب لقطات ليد إيمان خليف وهي ترفع في الأولمبياد أثناء سرد بعض الأمثلة.

وكان ترامب قد استهدف الملاكمة الجزائرية سابقًا وسط الجدل حول إدراجها في الملاكمة النسائية في الأولمبياد.

ومؤخرًا، أشار ترامب باستمرار إلى إيمان خليف باعتبارها "رجلًا" بعد أن حث ترامب على أن "حماية" الرياضات النسائية من الرياضيين المتحولين جنسياً كانت أولوية كبيرة بالنسبة له خلال الانتخابات المقبلة.