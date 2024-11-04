كيف يُنتخب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية؟

يعد النظام الانتخابي الأمريكي، أحد الأنظمة الأكثر تعقيدا؛ حيث يُنتخب الرئيس بشكل غير مباشر، عبر المجمع الانتخابي الذي يتكون من مندوبين يمثلون الولايات.

وتمتلك كل ولاية عددا معينا من أصوات المجمع الانتخابي يعتمد جزئيا على عدد سكانها، ويبلغ إجمالي هذه الأصوات 538 صوتا، وبالتالي فإن الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتا أو أكثر.

وتطبق جميع الولايات -باستثناء اثنتين- قاعدة مفادها أن الفائز يحصل على كل شيء، وبالتالي فإن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات يحصل على جميع أصوات الولاية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وتميل معظم الولايات بشكل كبير نحو حزب أو آخر، لذلك يركز كل حزب عادة على اثنتي عشرة ولاية أو نحو ذلك ليتمكن من الفوز فيها. وتعرف هذه باسم ساحة معركة الولايات.





• ما آلية اختيار أعضاء المجمع الانتخابي؟

تختلف طريقة اختيار المندوبين، وفقا لقوانين كل ولاية. لكن، عموما، يتم اختيارهم عبر مرحلتين.

في الأولى، تقدم الأحزاب السياسية، في كل ولاية، قوائم المندبين المحتملين قبل الانتخابات العامة، ليصوت عليهم المواطنون، في المرحلة الثانية، من خلال التصويت في الانتخابات العامة، أي أن التصويت للمرشح الرئاسي المفضل في ولاية ما، يتضمن التصويت لصالح مندوبي حزبه في تلك الولاية.

والمندوبون هم في الغالب حزبيون أو أشخاص تربطهم علاقات بالأحزاب في الولاية، ويتم اختيارهم وفقا لمساهماتهم في دعم الحزب، بحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.





• ماذا عن التزام المندوبين بالتصويت الشعبي؟

يعتبر اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي حدثا شرفيا بشكل عام، إذ يمنحون موافقتهم الشكلية ببساطة للمرشح الذي فاز في ولاياتهم.

ولكن في انتخابات الرئاسة عام 2016 منح سبعة من أصل 538 ناخبا أصواتهم لشخص آخر غير الفائز بالتصويت الشعبي في ولايتهم.

ومن الممكن أن يفوز المرشح بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني (التصويت الشعبي)، ولكن لا يفوز في المجمع الانتخابي، وبالتالي يخسر الانتخابات.

وقد أصبح الجمهوريان جورج دبليو بوش في عام 2000 ودونالد ترامب في عام 2016 رئيسين، رغم خسارتهما للتصويت الشعبي. كما حدث هذا ثلاث مرات في القرن التاسع عشر، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

ووفقا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، لدى 33 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا قوانين، بعضها يتضمن عقوبات جنائية، تهدف لمحاولة منع أعضاء المجمع الانتخابي "غير المخلصين" من التصويت لشخص آخر.





• متى يصوت أعضاء المجمع الانتخابي؟

يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في السابع عشر من ديسمبر للإدلاء بأصواتهم رسميا وإرسال النتائج إلى الكونجرس. ويصبح المرشح الذي يحصل على 270 صوتا انتخابيا أو أكثر رئيسا.

ويقوم الكونجرس بإحصاء هذه الأصوات رسميا في السادس من يناير، ليتم تنصيب الرئيس في يوم 20 من الشهر ذاته.