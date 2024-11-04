الداخلية المغربية تعلن حصيلة حربها المفتوحة على المخدرات خلال 2024

أكدت وزارة الداخلية المغربية مصادرتها نحو 249 طنا من المخدرات، وأزيد من 52 طنا من نبتة "الكيف"، و2189 كيلوغراما من الكوكايين برسم السنة المالية 2024.



وأوضحت وسائل إعلام مغربية أن "السلطات تواصل حربها المفتوحة على المخدرات، إذ كشفت منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2024 عن مصادرة ما يفوق 249 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 52 طنا من نبتة الكيف، و2189 كيلوغراما من الكوكايين، بالإضافة إلى أكثر من 16 كيلوغراما من الهيروين، و839 ألفا و583 قرصا من حبوب الهلوسة، وذلك حتى سبتمبر من العام الجاري".



وسجلت وزارة الداخلية المغربية بخصوص محاربة التهريب الدولي للمخدرات، في تقرير لها، أن "مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية توجت سنة 2023 بحجز ما يزيد عن 168 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 315 طنا من نبتة الكيف، وأكثر من 1.775 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 7 كيلوغرامات من الهيروين، بالإضافة إلى 1.472.253 قرصا من حبوب الهلوسة".

وأضافت أنه خلال العمليات الأمنية هذه السنة "جرى تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، وحجز العديد من وسائل النقل المستعملة في نشاطها، منها البرية، كالشاحنات والسيارات الخفيفة أو شاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية، كالزوارق النقالة Go-Fast أو مراكب الترفيه أو الدراجات المائية".

وأوضحت أن مصالحها المختصة عمدت إلى استهداف شبكات الاتجار والتهريب الدولي المتحكمة في قوانين العرض والطلب، وتقليص الاستهلاك عبر تشديد الخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشارت الوزارة الوصية في منجزاتها برسم السنة الجارية إلى أن "مصالحها تمكنت من تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة %79، إذ كانت هذه المساحات سنة 2003 تبلغ ما يقارب 134 ألف هكتار، لتستقر سنة 2023 في حدود 27 ألفا و148 هكتارا".

ولفتت إلى أن "مصالح الوزارة تتابع تنزيل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة لهذه الغرسة.

وتماشيا مع أهداف هذا القانون أكدت الداخلية المغربية أن مصالحها "تعمل من أجل الحيلولة دون تحويل مسار أي منتج متعلق بالقنب الهندي في هذا الإطار نحو الاستعمالات غير المشروعة".