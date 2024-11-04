 التحقيق مع 3 أشخاص غسلوا 30 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات - بوابة الشروق
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التحقيق مع 3 أشخاص غسلوا 30 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 8:17 م | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 8:17 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة "لـ 2 منهم معلومات جنائية" لغسلهم الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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