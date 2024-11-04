ترامب يشكو وجود فجوات بالزجاج الواقي من الرصاص خلال تجمع انتخابي

شكا المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، أمس الأحد، من وجود فجوات في الزجاج الواقي من الرصاص الذي كان يتحدث من خلفه، قائلاً: "لا أمانع على الإطلاق" إذا أطلق مهاجم النار على وسائل الإعلام "الكاذبة" للوصول إليه.

**فجوات في الزجاج الواقي

وفي خطاب دام 90 دقيقة قبل يومين من الانتخابات الرئاسية المقررة، غداً الثلاثاء، أشار ترامب إلى وجود فجوات في الألواح الزجاجية المحيطة به، بحسب ما نقلته شبكة "الشرق" الإخبارية.

وكان بمقدور بعض الصحفيين رؤية ترامب بشكل مباشر من خلال إحدى الفجوات في أثناء تجمعه الانتخابي الذي عقده في ليتيتس بولاية بنسلفانيا.

ونجا ترمب من محاولتي اغتيال هذا العام، تسببت إحداهما في إصابته برصاصة في أذنه خلال تجمع حاشد خلال يوليو الماضي في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب، وهو يستعرض الفجوات الموجودة في الألواح الزجاجية: "للوصول إلي، يجب على شخص ما أن يطلق النار على إعلام الأخبار الكاذبة، لا أمانع مطلقاً".

وكرس ترمب قدراً كبيراً من خطابه في التجمع الحاشد في مهاجمة وسائل الإعلام، وأشار في نقطة ما إلى كاميرات التلفزيون، وقال إن شبكة "آيه بي سي وسيلة اخبار كاذبة"، وإن "(شبكات) سي بي إس، وآيه بي سي وإن بي سي هؤلاء في رأيي.. في رأيي أشخاص فاسدون بشكل خطير".

وألقى ترامب خطاباً مثيراً للجدل، ومليئاً بالألفاظ النابية ونظريات المؤامرة، قائلاً إنه لم يكن ينبغي له مغادرة البيت الأبيض بعد خسارته في عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وفي تصريحاته التي أدلى بها، الأحد، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، والتي قالت الوكالة إنها لم تشبه خطاباته المعتادة في المرحلة النهائية من الحملة، شكك الرئيس السابق مراراً في نزاهة العملية الانتخابية وأعاد إحياء الشكاوى القديمة بشأن ملاحقته القانونية بعد محاولته قلب هزيمته قبل 4 سنوات.

وأضافت الوكالة أن ترمب كثَف هجماته اللفظية ضد ما وصفه بـ"القيادة الوطنية غير الكفؤة بشكل صارخ"، ووسائل الإعلام الأمريكية، ووجَه حديثه في مرحلة ما إلى العنف ضد الصحفيين.

**تصريحات مرتجلة

من جانبه، أصدر ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب بياناً قال فيه إن الرئيس السابق حريص على سلامة وسائل الإعلام.

وجاء في البيان: "تصريح الرئيس بشأن وضع الزجاج الواقي لا علاقة له بتعرض وسائل الإعلام للأذى أو أي شيء آخر. بل يتعلق بالتهديدات الموجهة إليه والتي أججتها الخطابات الخطيرة من جانب الديمقراطيين".

وقال مصدر مطلع على حملة ترامب الداخلية إن تعليق الرئيس الأمريكي السابق بشأن وسائل الإعلام لم يكن مقرراً سلفاً، وأشار إلى أن ترامب كثيراً ما يدلي بتصريحات مرتجلة.

وأضاف المصدر لوكالة "رويترز"، أن ترامب طلب شخصياً البيان الذي أصدره المتحدث باسم حملته.