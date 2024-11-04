 بيربوك تزور في أوكرانيا منشأة لتوليد الكهرباء تعرضت لهجمات روسية - بوابة الشروق
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بيربوك تزور في أوكرانيا منشأة لتوليد الكهرباء تعرضت لهجمات روسية

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
د ب أ
نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 5:18 م | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 5:18 م

خلال زيارتها التضامنية الجديدة لأوكرانيا، تفقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين منشأة طاقة في منطقة كييف الكبرى.

يذكر أن هذه المنشأة تنتج الكهرباء وكانت تعرضت عدة مرات لهجمات صاروخية روسية.

وجاءت زيارة الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر لهذه المنشأة بعد أن قامت بالاطلاع على دور دبابات "جيبارد" الألمانية المضادة للطائرات في الحرب الأوكرانية.

وأطلع جنود أوكرانيون الوزيرة على عملهم في المنطقة الكبرى بالعاصمة كييف.

وسلمت ألمانيا أوكرانيا حتى الآن 55 دبابة "جيبارد" مع قطع غيار و176 ألف قطعة من ذخيرة الدبابات المضادة للطائرات، والتي تم تدبيرها من مخزونات الجيش الألماني ومخزونات القطاع الصناعي، وذلك لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية الروسية.

وأفاد أفراد أحد أطقم دبابات "جيبارد" أنهم أسقطوا ثلاث طائرات روسية مسيرة يوم الجمعة الماضي، كما طلبوا من بيربوك المزيد من الدعم بالمواد والذخائر.

ووصلت بيربوك صباح اليوم في زيارتها التضامنية الثامنة إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022. ولم يتم الإعلان عن الزيارة من قبل لأسباب أمنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر في الأيام الماضية بشن هجمات متكررة واسعة النطاق بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية. وتعتبر دبابات "جيبارد" فعالة بشكل خاص في الدفاع ضد هجمات الطائرات المسيرة.


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