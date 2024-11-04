نائب محافظ بني سويف يتفقد قافلة بيع اللحوم والسلع بأسعار مخفضة

تفقد بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، قافلة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال سيارات "منافذ بيع متنقلة"، ضمن مشاركة وزارة الزراعة في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



جاء ذلك أمام ديوان عام المحافظة، وأثناء اصطفاف سيارات المنافذ المتنقلة، وبحضور المهندس جمعة محمد أحمد مدير عام فرع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، المهندس تامر يحيي مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة.

وتفقد نائب المحافظ، القافلة والتي ضمت 8 سيارات متفاوتة الأحجام، شملت 2 سيارة لبيع اللحوم بسعر 280 جنيها و3 سيارات لبيع بيض المائدة بسعر 150 جنيها للكرتونة، وسيارات للسلع الغذائية المختلفة،والتي اشتملت على منتجات ألبان، أرز، مكرونة، سكر، زيت، عسل، والخضر والفاكهة، وغيرها من المستلزمات الغذائية.

من جهته، أشار مدير الإصلاح الزراعي، إلى أن القافلة يتم تنفيذها بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة التابعة للوزارة، من الإصلاح الزراعي والزراعات المحمية وقطاع الإنتاج، وتحت رعاية الوزير المهندس علاء فاروق وإشراف الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة والمهندس إيهاب فؤاد رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية الريفية، لافتا إلى أن تلك القوافل تجوب مختلف المحافظات، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.