شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار متفاوتة ما بين الغزيرة والمتوسطة على عدد من مراكز المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على بعض مراكز ومدن المحافظة، إذ شهدت عدد من شوارع مدينة المنصورة تراكم المياه؛ الأمر الذي أدى لإعاقة حركة المرور.

كما شهدت منطقه العباسي التي تعد أكبر سوق تجاري، غرق الشوارع بمياه الأمطار، وكذا شارع الطميهي، وخلف مديرية الأمن والسكة الجديدة مع انسداد بالوعات صرف المياه .

يذكر أن محافظة الدقهلية، أعلنت أول أمس السبت، أن الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، تابع على مدار يومين أعمال تطهير قنوات صرف المياه والبالوعات، والتأكد من جاهزيتها وسلامتها لمواجهة سقوط أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء بمدينة المنصورة بنطاق حي شرق وحي غرب، حيث تابع العمل بشوارع (قناة السويس– المشاية – الجمهورية– الجيش).

ووجه نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من تطهير جميع البالوعات وإجراء اختبارات بالمياه للتأكد من تطهير خطوط صرف الأمطار، والاستعانة بسيارات النافوري التابعة لشركة مياه الشرب لتسليك الخطوط وتصريف المياه.

كما شدد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة أي تجمعات لمياه الأمطار خاصة في الأماكن المنخفضة التي لا يوجد بها بلوعات لمياه الأمطار، ووضع خطة للدفع بسيارات كسح المياه في حالة الأمطار الغزيرة.

وأعلنت محافظة الدقهلية، تجهيز المعدات والسيارات في الوحدات المحلية من أجل التعامل السريع مع أي حالة طوارئ، أو تجمعات مياه الأمطار، بالتنسيق مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.