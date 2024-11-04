وزيرة الخارجية الألمانية تصل أوكرانيا في زيارة تضامنية

توجهت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى أوكرانيا في زيارة تضامنية على خلفية اقتراب فصل الشتاء.

ووصلت الوزيرة إلى العاصمة كييف صباح اليوم الاثنين على متن قطار خاص في الزيارة التي لم يعلن عنها من قبل لأسباب أمنية، وذلك على خلفية الهجمات الروسية المتواصلة على البنية التحتية للبلاد.

وقالت بيربوك في مستهل الزيارة: "ألمانيا، إلى جانب العديد من الشركاء على مستوى العالم، تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا... سندعم الأوكرانيين طالما أنهم بحاجة إلينا حتى يتمكنوا من متابعة طريقهم نحو سلام عادل".

وعقب مرور ما يقرب من 1000 يوم على بدء الحرب الروسية، أشادت بيربوك بقدرة الأوكرانيين على الصمود، "على الرغم من تواصل تفاقم الوضع عبر الغارات الجوية الروسية الضخمة على البنية التحتية المدنية، والهجمات في منطقة خاركيف الكبرى وفي دونباس، وكذلك مساعدات التسليح من كوريا الشمالية"، مضيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تحطيم الناس بحرب الاستنزاف التي يخوضها، وقالت: "نواجه هذه الوحشية بإنسانيتنا ودعمنا"، لأن الأوكرانيين يدافعون أيضا عن حرية الجميع في أوروبا.