وزير النفط الهندي: يمكننا تعزيز واردات النفط الروسية إذا كان السعر جيدا

قال وزير النفط الهندي هارديب بوري، إن الهند يمكنها أن تعزز واردات النفط من روسيا في حال كان السعر جيدا.

وقال بوري في حوار مع تلفزيون بلومبرج "عندما أنظر لإحصاءات 2022، لم أستطع أبدا أن أتصور أن ترتفع وارداتنا من مصدر واحد من 2ر0% إلى 38%".

وأضاف: "هناك انخفاض محدود الآن لأن المصادر الأخرى أصبحت أكثر تنافسية".

وأوضح أن أسواق النفط العالمية لديها إمدادات جيدة من النفط في ظل تدفق مزيد من الإنتاج إلى السوق من دول مثل كندا والبرازيل.

وأضاف أن هذا سوف يبقى على أسعار النفط الخام ضمن النطاق السعري، دون أن يحدد هذا النطاق.