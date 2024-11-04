مقتدى الصدر يحذر الحكومة العراقية من حل الدولتين

حذر زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر الحكومة العراقية من الانخراط في "حل الدولتين"، مشيرا إلى أن هناك دولة واحدة وهي: فلسطين.



ونشر الصدر تغريدة على صفحته الرسمية في منصة "X" للتواصل الاجتماعي قال فيها: "قبل ما توقع الفاس في الراس، كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة العراقية من زج نفسها في (حل الدولتين)".

وأضاف الصدر بأن الشيعة موقفهم واضح، وإنما هي دولة واحدة عاصمتها القدس الشريف، وما من دولة ثانية كي تحل أو تقام، مشيرا إلى أن فلسطين من البحر إلى النهر عربية وما الصهاينة إلا محتلين إرهابيين، بمن فيهم المستوطنون، و"لن نعترف باتفاقيات بريطانية ولا غربية"، حسب تعبيره.

وشدد زعيم التيار الصدري على أنه "لو تدخلت الحكومة العراقية فستكون مشمولة بقانون التجريم"، كما لفت إلى أنه يأمل من السعودية إلى الالتفات إلى ذلك وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني.

واختتم الصدر قائلا: فهذا أملنا بها (السعودية) بل وبجميع الدول العربية والإسلامية.. وإلا فلات حين مندم".

وكان مقتدى الصدر قد "ناشد الدول العربية والإسلامية سابقا، بغلق السفارات الإسرائيلية ومقاطعة منتجاتها مقاطعة شاملة، والعمل على استصدار قرارات صارمة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة، لاتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط".