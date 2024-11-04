محافظ الأقصر يتابع استعدادات احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات في مدينة أرمنت

زار المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، دير الشهيد مار جرجس بالرزيقات بمدينة أرمنت؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء الاحتفال بمولد مارجرجس الذي يحل في شهر نوفمبر من كل عام.

وكان في استقبال المحافظ، كل من القمص توماس الرزيقي، والقمص شنودة الرزيقي، والقمص إسحق الرزيقي، والقمص فام الرزيقي، حيث ناقشوا مع المحافظ التجهيزات النهائية لبدء الاحتفالات التي من المقرر أن تنطلق يوم 10 نوفمبر، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وتستعد محافظة الأقصر، لاحتفالات مولد القديس مارجرجس الروماني بالرزيقات بمركز أرمنت، إذ تم إعلان حالة الطوارئ في مرافق الصحة والحماية المدنية، وتوفير العديد من سيارات الإسعاف والمطافئ تحسبا لأي طوارئ.