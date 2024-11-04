أكسيوس: أمريكا والسعودية تبحثان اتفاقية أمنية لا تتضمن إسرائيل

نقل موقع أكسيوس، اليوم الاثنين، عن ثلاثة مصادر لم يكشف هوياتها، أن الولايات المتحدة والسعودية تناقشان اتفاقية أمنية محتملة لن تتضمن صفقة أوسع مع إسرائيل.

وذكر أكسيوس، أن الاتفاقية قيد المناقشة ليست معاهدة دفاعية كاملة.

وأضاف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والبيت الأبيض، يريدان التوصل إلى الاتفاق قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه في يناير المقبل.

وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن إقامة دولة فلسطين هو الشرط الأول لإقامة علاقة مع إسرائيل.

وأضاف على هامش اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في الرياض، أن المملكة ستفعل كل ما يلزم لوقف النار في غزة.

كما أكد رفض الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع، ودعم وكالة الأونروا.