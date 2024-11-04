تفاصيل قصف إسرائيلي استهدف مواقع مدنية جنوبي دمشق

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قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، إن قصفا إسرائيليا من اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل استهدف عددا من المواقع المدنية جنوبي العاصمة السورية دمشق مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن التقارير الأولية الواردة عقب سماع دوي انفجار قوي بالقرب من العاصمة تشير إلى أن ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات، وفق وكالة رويترز.

وجرى استهداف منطقة السيدة زينب في ضربات سابقة إذ إنها معقل لحزب الله اللبناني وموقع مزار شيعي مهم.

وتقول مصادر مخابراتية سورية وغربية: «إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل الكثيرين من مقاتلي حزب الله والفصائل المسلحة الموالية لإيران المتمركزين في محيط ضواحي دمشق الشرقية وجنوبي المدينة».

وتشير المصادر إلى أن هذا الحي لا يزال مستهدفا بسبب وجود قادة كبار في الفصائل.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا.