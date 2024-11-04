يشاهد جمهور مهرجان آفاق اليوم على مسرح الهناجر العرض المسرحي "حبل ف أوضة ضلمة" بمسابقة العروض الطويلة، بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، والتي تقام على مسرح الهناجر من 29 اكتوبر وحتى 7 نوفمبر تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، تبدأ العروض في السابعة مساءً بالمجان.

وقال مايكل نصحي، مخرج عرض "حبل في أوضة ضلمة": تدور أحداث المسرحية داخل إحدى المصحات النفسية الخاصة، حيث يدخل بطل الحكاية المصحة لينتقم لحبيبته التي تعرضت للاغتصاب داخلها، وانتحرت بسبب الاكتئاب الحاد، وتزامنت ليلة دخوله المصحة مع رأس السنة الميلادية، ثم نكتشف أن بطل المسرحية يعاني من الانفصام، وكان هو السبب في دخول حبيبته المصحة.



مسرحية "حبل في أوضه ضلمة" لفرقة ميزانسين الممثلون في أدوراهم : "نويل" سمعان كمال، "رشيد" مينا بديع، "العازف" أحمد نعيم، "الكفيفة" مريم عادل، "العاهرة" جورجيت عزت، "الأبكم" بافلي أشرف، "الشيخ" عادل عماد، "الأخر" بيتر أيمن، "الملحد" يوسف علي، "الفتاة" كاترين عياد، "نزيل 1" مونيكا مجدي، "نزيل 2" جون سمير، "نزيل 3" مارينا رؤوف، "نزيل 4" رفقه موسى، الفنيون : تصميم إضاءة مايكل نصحي، ديكور جوزيف بهاء، ملابس مريم عادل، تصميم استعراضات فادي سمير، راقصون مينا فايز، كاترين عياد، اكسسوارات كاتي عياد، موسيقى تصويرية سامح ألكسان، دعاية بافلي أشرف، تأليف أحمد سمير، إخراج مايكل نصحي.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.