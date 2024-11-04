العام المقبل يشهد رسوما جديدة لدخول فينيسيا

أصبحت فينيسيا في وقت سابق من العام الجاري، أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول. وإذا كان المرء يريد زيارتها فيجب الدفع أولا بموجب جهود جديدة للحد من آثار السياحة الحاشدة.

والآن تُضاعف المدينة رسوم الدخول، وسوف يتحتم على زوار اليوم الواحد المتجهين لفينيسيا دفع 10 يورو (11 دولارا) لقضاء بضع ساعات في المقصد الإيطالي الشهير عندما يبدأ الموسم في منتصف أبريل، 2025 حسبما أعلنت سلطات المدينة.

ولا تطبق الرسوم على من يقضون الليلة في المدينة، حيث أن نزلاء الفنادق يدفعون ضريبة زوار على أي حال.

وأصبحت فينيسيا أول مدينة تفرض رسوما على زوار اليوم الواحد الذين يدخلون مناطقها في ربيع العام الجاري، حيث بلغت الرسوم حينها 5 يورو بين 0830 صباحا والرابعة عصرا.

وكان الكثيرون متشككين من أن "تذكرة فينيسيا" سوف تحقق فعليا أي شيء. وفي مدينة أحيانا ما تكون أسعار الأشياء جنونية، لماذا قد تثني خمسة أو عشرة يورو أي شخص عن الزيارة؟

فعلى سبيل المثال في مقهى فلوريان في ميدان سان مارك، تبلغ تكلفة كوب كابتشينو 12 يورو. والسعر المسائي لرحلة بالجوندول تستغرق نصف ساعة هو 110 يورو.

ومع ذلك جلب زوار العام الجاري البالغ عددهم 485 ألف شخص لخزائن المدينة 4ر2 مليون يورو.

وفي المستقبل سوف تتم محاسبة الزوار الذين يحجزون أكثر من ثلاثة أيام مسبقا بالسعر القديم وهو 5 يورو. ويعفى من الرسوم السكان المحليون والأطفال دون الـ14 عاما.

وتطبق الرسوم بطريقة رمز الاستجابة السريع عبر الهواتف الذكية الذي يمكن شراؤه أونلاين. ومن الناحية النظرية، يواجه من يتبين أنهم لا يحملون إيصالا غرامة تصل إلى 300 يورو، ولكن هذا لم ينفذ خلال المرحلة التجريبية الأولية.

ولسنوات سدت الحشود السياحية الأزقة حول ميدان سان مارك وجسر ريالتو في ذروة الموسم.

وهناك الآن أقل من 50 ألف ساكن في وسط المدينة القديم الذي يضم مئات القنوات، بينما هناك أكثر من 50 ألف سرير للضيوف. وسوف يتم استخدام الدخول القادمة من الرسوم في تجديد القنوات والطرق والمباني.