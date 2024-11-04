حزب الله يعلن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة على مدينة صفد شمال الأراضي المحتلة

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أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الاثنين، إطلاق رشقة صاروخية كبيرة على مدينة صفد شمال الأراضي المحتلة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره استهدفوا عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخيّة كبيرة».

وجدد الإشارة إلى أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه».

وقبل قليل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تمّ تفعيل صفارات الإنذار في روش بينا وبلدات في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ.

من جهتها، أفادت مراسلة قناة «الجزيرة» بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل.

كما أكدت انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية من جنوب لبنان.