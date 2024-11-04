تراجع أرباح مجموعة ويستباك المصرفية الأسترالية

أعلنت مجموعة "ويستباك بانكنج كورب" المصرفية الأسترالية اليوم الاثنين تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال العام المالي الماضي إلى 99ر6 مليار دولار أسترالي مقابل 20ر7 مليار دولار في العام السابق.

في المقابل زاد صافي أرباح نشاط الإقراض لدى المجموعة خلال العام المالي الماضي إلى 75ر18 مليار دولار مقابل 32ر18 مليار دولار في العام السابق، في حين تراجعت أرباح الأنشطة الأخرى إلى 84ر2 مليار دولار مقابل 33ر3 مليار دولار في الفترة نفسها.

وقالت المجموعة إنها قررت زيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار مليار دولار أسترالي. في الوقت نفسه زادت التوزيعات النقدية ا للأسهم العادية المعفاة بالكامل من الرسوم بنسبة 6% خلال العام الحالي إلى 76 سنتا للسهم ليصل إجمالي نصيب السهم الواحد من التوزيعات خلال العام ككل إلى 51ر1 دولارا.