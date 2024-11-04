كوريا الجنوبية والأمم المتحدة تستضيفان مؤتمرا مشتركا لنزع السلاح

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنها تستضيف بالمشاركة مع الأمم المتحدة مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب في مؤتمر وبرامج أخرى لتقديم إحاطة لهم حول جهود كوريا الجنوبية في نزع السلاح وسياساتها تجاه كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مؤتمر نزع السلاح المشترك بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة يمتد على مدار يومين حتى يوم غد الثلاثاء، ويجمع 25 دبلوماسيا من أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا والشرق الأوسط، والذين يشاركون حاليا في الدبلوماسية المتعلقة بنزع السلاح، وفقا لبيان الوزارة.

وسيركز المؤتمر وبرامج أخرى متعددة على الجهود المبذولة لتعزيز النظام العالمي للحد من انتشار الأسلحة ونزع السلاح.

وستنتهز كوريا الجنوبية هذه الجلسات لتقديم مساهمتها في جهود نزع السلاح الدولية وسياساتها تجاه كوريا الشمالية.

وسيقوم المشاركون أيضا بجولة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وتدير الأمم المتحدة برنامج نزع السلاح للدبلوماسيين الشباب منذ عام 1978 كجزء من جهودها لتعزيز خبراتهم في قضايا نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة. وأقامت كوريا الجنوبية برنامجها المشترك مع الأمم المتحدة لأول مرة في عام 2016.