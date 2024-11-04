مياه القاهرة والجيزة: انتشار المعدات للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار

أكد وليد عابدين المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار انتشار المعدات للتعامل الفوري مع مياه الأمطار في ظل متابعة دائمة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي.

وقال عابدين، في بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا، اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وفوق المتوسطة على بعض المناطق، مشيرًا إلى استمرار سحب مياه الأمطار.

ولفت عابدين إلى سقوط أمطار على مناطق: ميدان التحرير وشارع رمسيس والأوتوستراد ودائري البساتين ومطلع كوبري الدائري اتجاه المنيب الأوتوستراد وأعلى نفق المماليك وأمام حديقة الأزهر بصلاح سالم وحلوان والمعادي والمقطم ومحور عبدالمجيد محمود ومحيط مبنى محافظة القاهرة وشارع محمد فريد وأمام الأمن العام ومصر القديمة والقلعة وشارع بورسعيد بمحافظة القاهرة.

وأشار إلى المناطق التي شهدت سقوط أمطار بمحافظة الجيزة شملت مناطق: الهرم وفيصل وترسا والحوامدية وخاتم المرسلين بالعمرانية وربيع الجيزي وميدان الجيزة والبحر الأعظم وميدان المنيب وشارع السودان.