ضبط 252 بطاقة تموينية يستخدمها مخبز بلدي في الضرب الوهمي بالإسكندرية

أعلن المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن ضبط بطاقات تموينية بمخبز بلدي.

وشدد وكيل وزارة التموين، في بيان اليوم الإثنين، على رقابة المخابز البلدية؛ للحفاظ على أموال الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنين.

فيما شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف سعد حسنين رئيس الرقابة، عدة حملات على مخابز الإدارة، التي أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بحوزته عدد 252 بطاقة تموينية بغرض الضرب الوهمي والاستيلاء على أموال الدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.