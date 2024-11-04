 بطولة ياسمين رئيس.. dmc تطرح برومو مسلسل رقم سري - بوابة الشروق
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بطولة ياسمين رئيس.. dmc تطرح برومو مسلسل رقم سري


نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 9:27 م | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 9:27 م

طرحت قناة "dmc"، البرومو الرسمي لمسلسل "رقم سري"، الذي يعرض قريبًا وحصريًا على شاشتها، بطولة مجموعة من الفنانين منهم ياسمين رئيس، ويدور حول جريمة قتل مروعة والكل متهم فيها بلا استثناء.

المسلسل بطولة كل من صدقي صخر وناردين فرج، وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي، ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

وتدور أحداث "رقم سري"، حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتنكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

 


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