وكيل صحة بني سويف: بدء التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بالحي الرابع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الدكتور سماح حجاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بدء التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك تمهيدا لافتتاح الوحدة بشكل كامل مع اكتمال الدعم والتجهيزات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمواصلة الجهود لتحسين مستوى الخدمة الصحية بمختلف مكوناتها.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن الهدف من التشغيل التجريبي دعم الخدمة الصحية بمنطقة شرق النيل، ضمن حزمة من الإجراءات المستهدفة في هذا الشأن.