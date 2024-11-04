بيربوك تتعهد بتقديم مساعدات شتوية إضافية بقيمة 200 مليون يورو لأوكرانيا

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتقديم مساعدات شتوية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون يورو، لمواجهة الشتاء الثالث من الحرب والهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية.

وخلال لقائها مع نظيرها الأوكراني أندريه سيبيها في العاصمة كييف، قالت بيربوك اليوم الاثنين إن هذه الأموال ستعزز المساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها وزارة الخارجية الألمانية، بحيث تتمكن المنازل القريبة من جبهات القتال والتي تفتقر للطاقة من الحصول على الوقود، وبحيث يمكن تزويد "الأوكرانيين بالضروريات الأساسية مثل البطانيات أو المعاطف الشتوية الدافئة لمواجهة درجات الحرارة المتجمدة".

وكانت بيربوك وصلت صباحاً إلى أوكرانيا في زيارتها التضامنية الثامنة منذ بداية الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

من ناحية أخرى، انتقدت بيربوك سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الحصول على مساعدات عسكرية من كوريا الشمالية وتصعيده للهجمات في شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن بوتين "يستهدف عمداً الشرايين الحيوية للبلاد"، وصرحت بأنه يقوم بقصف محطات الطاقة وتدمير خطوط الكهرباء. ورأت بيربوك أن هذه الأعمال تعد " جزء من استراتيجية خبيثة"، إذ تم تدمير ما يقرب من ثلثي البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى نقص في الكهرباء والتدفئة.

يذكر أن المساعدات الإنسانية الإضافية التي تم الإعلان عنها حاليا لا تتعلق بدعم قطاع الطاقة، بل تتضمن تدابير طوارئ شتوية للسكان، مثل توفير الوقود الصلب للمنازل القريبة من جبهات القتال والعزل والملابس الشتوية والبطانيات والمساعدات النقدية.

وبهذا الدعم الإضافي البالغ 200 مليون يورو، يصل إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية الألمانية التي تشمل أيضاً إزالة الألغام، إلى 390 مليون يورو لهذا العام.

يشار إلى أن المانيا تأتي بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الدعم العسكري لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي.