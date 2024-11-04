 رواد فضاء صينيون يعودون الأرض بعد قضاء 6 أشهر بالمحطة الفضائية الصينية - بوابة الشروق
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رواد فضاء صينيون يعودون الأرض بعد قضاء 6 أشهر بالمحطة الفضائية الصينية

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 7:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 7:24 ص

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض اليوم الاثنين بعد مهمة استمرت ستة أشهر في محطة تيانجونج الفضائية، ويعني اسمها القصر السماوي.

وهبطت الكبسولة الفضائية التي يستقلها كل من القائد يه قوانج فو، ولي تسونج، ولي قوانج سو ، في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وكان الطاقم قد انطلق على متن المركبة شنتشو-18 في نهاية أبريل لإجراء أعمال صيانة وتجارب علمية متنوعة. وفي مايو، اتم الرواد الثلاثة أطول مهمة سير في الفضاء قامت بها الصين على الإطلاق.

وأرسلت الصين طاقما جديدا مكونا من ثلاثة أفراد إلى محطة الفضاء الخاصة بها في نهاية أكتوبر الأول الماضي.


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