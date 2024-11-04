أنصار ترمب يغادرون تجمعا انتخابيا بسبب وصوله متأخراً ساعتين

أفادت شبكة ABC News الأمريكية، الأحد، بأن عدداً كبيراً من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، غادر تجمعه الانتخابي في ولاية نورث كارولاينا، بعد دقائق فقط من خطابه، بسبب وصوله متأخراً ساعتين.

وقالت الشبكة إنه "من الشائع رؤية المؤيدين يتدفقون قرب نهاية خطاباته، لكن زيادة المؤيدين الذين اتجهوا للخروج في هذا التجمع، خاصة في وقت مبكر جداً، كان غير مسبوق".

وأضافت: "استمر المئات من الأشخاص في مغادرة التجمع طوال خطابه، حتى أولئك الذين جلسوا في المدرجات الرئيسية خلف ترمب مباشرة، وقلصت الحملة حجم أقسام الجالسين بشكل ملحوظ، ولم يكن قسم الوقوف يضم سوى عدد قليل من صفوف الأشخاص"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وبرر العديد من الأشخاص الذين خرجوا، مغادرتهم مبكراً بأن لديهم التزامات أخرى، أو لأنهم كانوا يقفون في الخارج تحت الشمس لفترة طويلة جداً.