خيري رمضان: نعيش يوميا وسط شائعات محبطة تستغل صعوبة الوضع الاقتصادي

حذر الإعلامي خيري رمضان، من خطورة انتشار الشائعات في ظل الظروف الراهنة، قائلا: «كل يوم بنعيش في مجموعة من الشائعات المحبطة، وفي وسط ظروف اقتصادية صعبة يصبح للشائعات مخزى آخر، فمطلق الشائعات دارس نفسية وحالة المصريين كويس، ويزيد من الإحباط خاصة إذا كانت تتعلق بالغذاء وارتفاع الأسعار والخدمات».

واستشهد خلال برنامجه «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الاثنين، على ذلك برصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 11 شائعة خلال أقل من شهر.

وأكد أن الظروف الإقليمية وما تشهده المنطقة يتطلب تماسكا شعبيا، قائلا: «ربما لو كانت الأمور أكثر هدوءًا في المنطقة؛ لكان لنا صوت وانتقادات وكلام كثير عادي جدًا؛ ولكن لأننا ندرك جيدًا أننا في منطقة مضطربة، وهناك تخطيط وتقسيم جديد وقوى عالمية تحشد قواتها على حدودنا في كل مكان؛ فإن السبيل الوحيد لمواجهة كل هذا هو التماسك الشعبي إلى جانب جيش قوي وإرادة مصرية».

وأوضح أن مواجهة الشائعات تكون بنشر الحقائق وملء الفراغ المعلوماتي، متابعا: «ما يحبط الشائعة هو الحقيقة، وأي فراغ يجب أن يُملأ؛ وعدم ترك الفراغ للآخرين من المغرضين الذين يكرهون البلد، ويريدون أن يزيدوا من آلام الناس ومعاناتهم وتوترهم؛ ليزعزعوا استقرار البلد».

ودعا المسئولين إلى المبادرة بنشر المعلومات الصحيحة وعدم انتظار ظهور الشائعات، قائلا: «هدف الأعداء الأساسي هو هز الثقة، ومزيج من الشائعات مع حالة غضب واستفزاز وانفعال تولع السوشيال ميديا، ويصبح هناك رأي عام ويكونوا بذلك قد نجحوا».