رئيس وزراء ألبانيا يؤكد سعي بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2030

قال رئيس وزراء ألبانيا إدي راما لحشد يتألف من نحو ألفين من المغتربين الألبان في فندق في مدينة سالونيك شمال اليونان اليوم الأحد، إن ألبانيا تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 .

كما وعد راما بأن يتمكن المغتربون الألبان لأول مرة من إرسال بطاقات اقتراعهم عبر البريد في الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها في ربيع عام 2025.

وشمل الحدث الصاخب التلويح بأعلام ألبانيا والغناء على الهواء مباشرة لمجموعة من النجوم الألبان.

وقلل راما من أهمية النزاعات الأخيرة مع اليونان المجاورة، بما في ذلك سجن فريديس بيليريس المرشح لمنصب رئيس بلدية، وهو عضو في الأقلية الناطقة باللغة اليونانية في ألبانيا، بتهمة الفساد الانتخابي. وكان قد تم انتخاب بيليريس في شهر يونيو الماضي لعضوية البرلمان الأوروبي، وكان قد تم ترشيحه من جانب المحافظين الذين يحكمون في اليونان. وتم إطلاق سراحه من السجن منذ ذلك الحين وسمح له بشغل مقعده.

وقال راما إن العلاقات مع اليونان ممتازة.