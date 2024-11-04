تركيا تعزل 3 رؤساء بلديات موالين للأكراد من مناصبهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين، عزل ثلاث رؤساء بلدبات منتخبين موالين للأكراد على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، وتعيين 3 مسؤولين آخرين بدلا منهم.

وتعتبر هذه الخطوة، التي جاءت بعد أيام من اعتقال وعزل رئيس بلدية من الحزب المعارض الرئيسي في البلاد من منصبه لما يتردد عن صلته بجماعة الأكراد المسلحة المحظورة، تشددا في سياسات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو المعارضة.

وقد تم عزل رئيسي كل من مدينتي ماردين وبطمان اللتين بهما أغلبية كردية، بالإضافة إلى رئيس مدينة هالفيتي بمحافظة شانلي أورفة من مناصبهم بسبب إدانتهم السابقة أو المحاكمات الجارية والتحقيقات المتعلقة بصلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، حسبما جاء في بيان وزارة الداخلية التركية.

وينتمى رؤساء البلديات لحزب المساواة والديمقراطية الموالي للأكراد، الذي يعد أكبر ثالث حزب في البرلمان. وقد تم انتخابهم في الانتخابات المحلية في مارس الماضي.