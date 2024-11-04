أهلي جدة يهزم الشرطة العراقي بخماسية في دوري أبطال آسيا

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حقق فريق أهلي جدة فوزًا ثمينًا على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 5 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله الدولي مساء اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل الثنائي المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفين التقدم لفريق الأهلي خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، فيما تكفل سجاد جاسم بتسجيل هدف الشرطة الوحيد.

فيما أضاف المهاجم الجزائري رياض محرز هدفين لفريق الأهلي خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، بينما أحرز زميله فراس البريكان هدفًا أيضًا لأصحاب الأرض.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الأهلي رصيده للنقطة الـ 12 في صدارة ترتيب مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطتين في المركز العاشر.