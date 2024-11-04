ميقاتي يطالب بممارسة أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن «تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على لبنان، والجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري، في الوقت الذي ينبغي أن تمارس الدول التي تحمل لواء الإنسانية وحقوق الإنسان، أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها».

وبحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، أضاف ميقاتي، أن «الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل للمواقف التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحةـ ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية، وصولا إلى استهداف المواقع الأثرية، وهذا بحد ذاته جريمة إضافية ضد الإنسانية ينبغي التصدي لها ووقفها».

وجدد المطالبة بالضغط لوقف العدوان، تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 كما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات، مضيفًا: «لقد أقرت الحكومة في جلسة سابقة قراراً بتعزيز وجود الجيش وتطويع عسكريين، وفي الجلسة المقبلة أيضاً سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش».

وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف، مشيرًا إلى أنه «سلم السفراء التقرير الصادر عن وزارة الصحة بالأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الغارات الإسرائيلية».

وذكر أنه «سلم السفراء رسالة أكد فيها أن العدوان الإسرائيلي المستمر، وخاصة الهجمات على مدن مثل بعلبك وصور، أدت إلى نزوح قرى بأكملها وتهديد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن».

ولفت إلى أن «الحكومة تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا، بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في بعلبك وصور».

وطالب مجلس الأمن بـ«اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية التي لا تشكل جزءًا من هويتنا الوطنية فحسب، بل إنها تحمل أيضًا أهمية باعتبارها معالم تاريخية عالمية».