يعتبر المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، خامس رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يسعى للعودة مجددا إلى البيت الأبيض بعد قضاءه ولاية رئاسية واحدة، ويأمل الملياردير وقطب العقارات أن يحالفه الحظ كما حدث مع الرئيس الراحل جروفر كليفلاند.

• مارتن فان بورين

أول رئيس أمريكي سابق يحاول العودة إلى الحكم بعد خسارته الانتخابات، وهو الرئيس الثامن للولايات المتحدة، لكنه فشل في الفوز بولاية ثانية في انتخابات عام 1840 أمام المرشح اليميني وليام هنري هاريسون، وقد رشح فان بورين نفسه لانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في عام 1844، لكنه خسر أمام جيمس بوك، والذي فاز لاحقا في الانتخابات الرئاسية.

• جروفر كليفلاند

الرئيس الأمريكي الوحيد الذي وصل إلى سدة الحكم فترتين غير متتاليتين، وذلك بعد أن خسر الانتخابات أمام بنيامين هاريسون عام 1889 قبل يعود عاد للفوز مرة أخرى بعد أربع سنوات، وهو ما يأمل ترامب أن يفعله أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

• ثيودور روزفلت

الرئيس السادس والعشرين للولايات المتحدة، حاول في عام 1912 الترشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في وجه منافسه وصديقه السابق الرئيس ويليام هوارد تافت لكنه لم ينجح، فقرر تأسيس حزبه حزبه التقدمي "Bull Moose" وأدى الانقسام بين الجمهوريين لتمكين الديمقراطيين بالفوز بالرئاسة وأغلبية الكونجرس.

• هربرت هوفر

تولى هوفر رئاسة الولايات المتحدة في عام 1929، إلا أن الكساد الكبير أفسد برامجه الطموحة، فخسر انتخابات عام 1932 أمام المرشح الديمقراطي فرانكلين روزفلت، وفي عام 1940، بذل هوفر جهودًا كبيرة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، لكن قادة الحزب فضلوا عليه رجل الأعمال ويندل ويلكي، والذي خسر الانتخابات.