يويفا يكرم ضحايا فيضانات إسبانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الاثنين أن الفرق المشاركة في مباريات المسابقات الأوروبية هذا الأسبوع ستلتزم دقيقة صمت "تخليدا لذكرى ضحايا" الفيضانات في منطقة فالنسيا الإسبانية.

وكتبت الهيئة الاوروبية في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "جميع مسابقات الأندية"، أي دوري أبطال أوروبا ودوري الشباب الثلاثاء والأربعاء، وكذلك الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) وكونفرنس ليج الخميس، ستكون معنية بالوقوف دقيقة صمت.

وأدت الفيضانات المحيطة بفالنسيا، التي خلفت ما لا يقل عن 217 قتيلا، إلى تأجيل العديد من المباريات في نهاية الأسبوع الماضي أبرزها بين فالنسيا وريال مدريد، وفياريال ورايو فايكانو ضمن المرحلة 12 من الدوري، وتضاعفت حركات التضامن والتكريم في المباريات الأخرى.

ووقف لاعبو برشلونة وإسبانيول دقيقة صمت قبل ديربي كاتالونيا، الأحد، وأعلن نادي برشلونة أنه سيبيع قمصان لاعبيه في مزاد لجمع الأموال لصالح الضحايا.

وفي ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة، رفع لاعبو أتلتيكو مدريد قميصا كتب عليه "القوة والشجاعة" بلغة فالنسيا.