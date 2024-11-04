 لافروف يتهم أمريكا بدفع أوروبا لصراع عسكري مباشر مع روسيا - بوابة الشروق
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لافروف يتهم أمريكا بدفع أوروبا لصراع عسكري مباشر مع روسيا

وكالات
نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 11:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 11:35 ص

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، الولايات المتحدة ودفعها لأوروبا لصراع عسكري مباشر مع روسيا.

وقال لافرورف في ندوة دولية بعنوان "صناعة المستقبل"، أن الولايات المتحدة تجهز أوروبا للانخراط في مغامرة انتحارية للدخول في صراع عسكري مباشر مع روسيا، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

في وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرار الدول الأوروبية والولايات المتحدة السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي تورطا مباشر في الصراع الأوكراني.

وأكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي، وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية.

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