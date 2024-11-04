الأمير ويليام يبدأ زيارة لجنوب أفريقيا تركز على المناخ والبيئة

من المقرر أن يتحدث ولي العهد البريطاني الأمير ويليام مع النشطاء الشباب في مجال البيئة والصيادين المحليين خلال زيارة لجنوب أفريقيا تبدأ اليوم الاثنين، حيث سوف يتم توزيع جائزته السنوية إيرث شوت، التي تبلغ قيمتها 2ر1 مليون دولار، على هيئة منح لخمس منظمات تكريما لها على أفكارها الإبداعية المتعلقة بالبيئة.

وسوف يحضر الأمير ويليام / 42 عاما/ قمة عالمية بشأن الحياة البرية، كما سيمضى وقتا في معهد لعمليات الإنقاذ في البحار خلال زيارته التي تستمر أربعة أيام لكيب تاون.

وقال مسؤولون إن ويليام سيستغل زيارته لتسليط الضوء على القضايا التي يوليها اهتماما خاصا مثل عمل حراس الأحراش في الخطوط الأمامية لجهود المحافظة على البيئة.

ويذكر أن آخر مرة زار فيها أمير ويلز أفريقيا كانت في عام 2018، ولكنه يرتبط بصورة قوية بالقارة. ويشار إلى أن ويليام زار أفريقيا عندما كان صبيا بعدما توفيت والدته الأميرة ديانا عام 1997. وشارك هو و زوجته كيت في أنشطة للحفاظ على البيئة في كينيا عام 2010. وقال إن فكرة جوائز إيرث شوت خطرت له عندما كان في ناميبيا عام 2018.

وقال ويليام في تصريح له قبل زيارته لجنوب أفريقيا" طالما كانت تحتل أفريقيا مكانة خاصة في قلبي بصفتها مكانا وجدت فيه الراحة عندما كنت مراهقا، كما أنها المكان الذي تقدمت فيه للزواج، ومؤخرا بصفتها الإلهام الذي أسس جائزة إيرث شوت".

ويذكر أن ويليام أسس جائزة إيرث شوت من خلال منظمته الملكية عام 2020 لتشجيع الأفكار الجديدة لحل المشاكل البيئة، وتم تدشينها عام 2021.