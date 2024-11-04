عرض الخطة المثالية ثالث عروض مبادرة أشرف عبدالباقي سوكسيه

يستقبل مسرح الريحاني بشارع عماد الدين بمنطقة وسط البلد العرض المسرحي "الخطة المثالية" إخراج باسم داوود، مساء الجمعة والسبت المقبلين ضمن مبادرة "سوكسيه" والتي أطلقها الفنان أشرف عبد الباقي لدعم الفنانين الشباب.

و"الخطة المثالية" ثالث عروض المبادرة، وتدور أحداث العرض في إطار كوميدي حول فكرة مكافحة الخيانة الزوجية وأن المظاهر خداعة ومزيفة للصورة الحقيقية للأشياء.



والعرض بطولة كل من باسم داود، ومصطفى الشخيبي، وچاسمين خالد، ودنيا المنياوي، وريم السحرتي، ويوسف مراد، وسعد سمير، وتصميم بوستر باسم وديع، وديكور أحمد السيد سيكا، وإضاءة أحمد صبحي، واستعراضات آيات صابر، وإشعار وألحان أدهم فيتو، وتنفيذ موسيقي عبدالله ضاوي، وتأليف محمد السوري، وإخراج باسم داوود، وإنتاج نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي.