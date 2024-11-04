اليابان تطلق قمرا اصطناعيا دفاعيا على متن صاروخها الجديد إتش 3

أطلقت اليابان، اليوم الاثنين، قمرا اصطناعيا دفاعيا مخصصا لجمع المعلومات والعمليات العسكرية على متن صاروخها الرائد الجديد من طراز "إتش 3"، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، التي بثت الحدث مباشرة، إن الصاروخ رقم 4 من طراز "إتش 3" انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي الواقع في جزيرة بجنوب غرب اليابان.

وأضافت الوكالة، أن كل الأمور سارت كما هو مخطط لها، حيث انفصل القمر الاصطناعي عن الصاروخ بنجاح بعد نحو نصف ساعة من الإقلاع.

وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أنها ستوفر المزيد من التفاصيل حول عملية الإطلاق في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

ويحمل الصاروخ على متنه القمر الاصطناعي "كيراميكي رقم 3" التابع لوزارة الدفاع اليابانية، والذي يستخدم نظام اتصالات "إكس باند" للعمليات العسكرية والاستطلاع، بما في ذلك جمع المعلومات حول نشاط الصواريخ الكورية الشمالية.

وكان من المقرر في البداية أن تتم عملية إطلاق الصاروخ في العشرين من أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيلها أربع مرات بسبب خلل فني وسوء الأحوال الجوية.

ويعد هذا الإطلاق الثالث الناجح على التوالي لنظام إتش 3 بعد فشل الرحلة الأولى المروعة في العام الماضي، حين اضطرت اليابان إلى تدمير الصاروخ وحمولته.