مجلس النواب الباكستاني يصوت لصالح تمديد ولاية قادة الجيش من 3 إلى 5 أعوام

مرر مجلس النواب الباكستاني اليوم الاثنين تشريعا لتمديد ولاية قادة الجيش من 3 إلى 5 أعوام، على الرغم من احتجاجات مشرعين قالوا إنه تم تمريره سريعا دون السماح بمناقشته والاستماع إلى رأي المعارضة.

ويهدف مشروع القانون الذي دعمته إدارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق الاستمرارية وتجنب بعض الاضطرابات السياسية التي عادة ما تواكب تعيين قائد الجيش كل ثلاثة أعوام. كما يمدد مشروع القانون ولاية قادة القوات البحرية والجوية، على الرغم من أن هذين المنصبين لهما تأثير أقل وأقل إثارة للجدل.

وجرى تمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية في وقت متأخر مساء اليوم الاثنين في الوقت الذي قام فيه مشرعون من حزب رئيس الوزراء السابق السجين عمران خان بترديد هتافات ضد مشروع القانون.

ومزق بعض هؤلاء المشرعين نسخا من مشروع القانون وألقوها على رئيس المجلس أياز صادق لعدم سماحه بمناقشة مشروع القانون.

وستتم الآن إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك حزب شريف الأغلبية أيضا.