سنة حبس لسيدتين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بمصر الجديدة

عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة، سيدتين متهمتين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين، بالحبس لمدة عام مع الشغل وتعويض 100 ألف جنيه.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما كونا تشكيلا عصابيا بدائرة مصر الجديدة بالقاهرة للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيف تلك الأموال في بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وقال عمرو عبدالسلام محامي المجني عليهم: "إن المهتمتين استغلتا علامات الثراء الفاحش وقيادتهما للسيارات الفارهة وترددهما على أحد الأندية الشهيرة بمصر الجديدة والأماكن الفاخرة وكونتا دائرة علاقات اجتماعية مع بعض الشخصيات الهامة".

وأضاف أن المتهمتين أوهموهم بقدرتهم على توظيف أموالهم مقابل نسبة من الأرباح وبالفعل استطاعتا الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين ثم اختفتا عقب ذلك.

وتابع أنه تقدم ببلاغات للنائب العام ضد المتهمتين وبالكشف عليهن تبين أنه سبق اتهامهما في العديد من قضايا النصب وصدور أحكام جنائية نهائية ضدهما تم تنفيذها عليهن بسجن النساء.

وذكر أن النيابة العامة فتحت تحقيقات قضائية في البلاغات المقدمة ضد المتهمين وكلفت مباحث مصر الجديدة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتي توصلت إلى صحة الواقعة المبلغ عنها وأن المتهمتان مسجلين نصب وأنهن معتاداتين النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.