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وزير الإسكان: نستهدف نقل التجربة المصرية إلى كل دول العالم

محمد علاء
نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 2:10 م | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 2:10 م

قال وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، إن الوزارة تستهدف نقل التجربة المصرية إلى كل دول العالم، وبخاصة الإفريقية.

وأضاف الشربيني، في مؤتمر صحفي لإطلاق المنتدى الحضري العالمي، أن الوزارة تستهدف أيضًا تصدير العقار وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة.

ونوّه بأن الوزارة ستطلق خلال فعاليات المنتدى استراتيجية العمران الأخضر، بالتنسيق مع العديد من شركاء التنمية.

وقال وزير الإسكان إن استضافة القاهرة لفعاليات المنتدى تأتي بعد العديد من المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، مضيفًا: "لدينا رصيد كبير من التجارب المميزة، التي قدرت الدولة تحقق قصص نجاح مختلفة فيها".

وأضاف أن المنتدى الحضري العالمي فرصة لتبادل الخبرات مع شركاء التنمية.

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