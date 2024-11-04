قطاع النقل في ألمانيا يطالب بزيادة التمويل الحكومي للنقل العام

طالبت الولايات الألمانية وقطاع النقل الحكومة الاتحادية، بزيادة تمويل النقل الإقليمي والمحلي لتجنب تقليص الخدمات.

وذكر الاتحاد الألماني لشركات النقل، أنه على الرغم من أنه من المقرر زيادة التمويل الحكومي للنقل العام بنسبة 3% سنويا حتى عام 2031، فإن الزيادات الفعلية في التكلفة أعلى من ذلك بكثير.

ويرى القطاع، أنه يتعين زيادة تمويل النقل الإقليمي بنحو ثلاثة مليارات يورو سنويا، وذلك فقط لضمان استمرار الخدمات الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك مناقشات تُجرى حول هذا التمويل في المفاوضات الجارية حاليا حول الميزانية العامة للدولة.

وتقع مسئولية النقل الإقليمي على عاتق الولايات، ويتم تمويله من إيرادات مبيعات التذاكر ومن الحكومة الاتحادية من خلال ما يسمى مخصصات النقل الإقليمي.

وفي العام الماضي وحده، بلغت مخصصات الحكومة الاتحادية في هذا المجال، بما في ذلك مدفوعات خاصة، حوالي 4. 12 مليار يورو.

ولأن هذه المخصصات لا تغطي التكاليف المتزايدة، تخطط بعض الولايات - بحسب بيانات الاتحاد الألماني للنقل - لتقليص الخدمات أو قررت بالفعل القيام بذلك.