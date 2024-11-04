الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة جندي من لواء جعفاتي بجروح خطيرة، خلال معارك شمال قطاع غزة.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

وأمس الأحد، قالت مؤسسة التأمين الإسرائيلية إن 900 ضابط وجندي وعنصر أمن قتلوا منذ «طوفان الأقصى» والحرب التي تلتها في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت في بيان، أن 902 من الإسرائيليين قُتلوا منذ ذلك التاريخ، مؤكدة أن مجموع القتلى من مدنيين وعسكريين وعناصر أمن بلغ 1802 فردا.

ومطلع سبتمبر الماضي، أظهرت معطيات وسائل إعلام ومراكز أبحاث إسرائيلية أنه ومنذ بدء معركة «طوفان الأقصى» قُتل حوالي 1664 إسرائيليا، بينهم 706 جنود، وأصيب 17 ألفا و809 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأوضح «معهد أبحاث الأمن» التابع لجامعة تل أبيب، حينها، أن الإحصائيات تتعلق بجبهات القتال، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والجبهة الداخلية الإسرائيلية والجبهة الشمالية مع لبنان، والتصعيد مع إيران.