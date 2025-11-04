كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ مدفعية أثناء زيارة هيجسيث لجارتها الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ مدفعية قبل ساعة على زيارة وزير الدفاع بيت هيجسيث الحدود التي تفصلها عن الشطر الجنوبي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأن بيونج يانج أطلقت قذائف مشابهة قبل دقائق على عقد الرئيس الكوري الجنوبي محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت هيئة الأركان بأنها رصدت مؤخرا "حوالى عشرة صواريخ مدفعية أطلقت إلى الجزء الشمالي من بحر الغرب"، وهو الاسم الذي تطلقه سيول على البحر الأصفر.

وأضافت الهيئة بأن "سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تحلل عن كثب تفاصيل المقذوفات حاليا".

زار هيجسيث المنطقة الحدودية شديدة التحصين الفاصلة بين الكوريتين الاثنين ليكون أول وزير أمريكي للدفاع يقوم بذلك منذ ثماني سنوات.

وقام بجولة في بانمونجوم، القرية الحدودية الرمزية حيث تقف قوات من الكوريتين بمواجهة بعضها بعضا، بعد محطة في نقطة "أوليت" للمراقبة المطلة على المنطقة منزوعة السلاح.

وذكرت وزارة الدفاع في سيول بأن هيجسيث ونظيره الكوري الجنوبي أهن غيو-باك "أكدا على الموقف الدفاعي المشترك القوي والتعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وأفاد هيجسيث، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع أهن، اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الجنوبية تواجه "بيئة أمنية خطيرة".

كما أشار إلى أن زيادة كوريا الجنوبية إنفاقها الدفاعي سيسرّع "قدرتها على قيادة ردعها التقليدي ودفاعها في مواجهة كوريا الشمالية".