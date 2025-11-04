أكدت تقارير عالمية، بدأ تصوير فيلم "What Happens at Night" من بطولة ليوناردو دي كابريو، وجينيفر لورنس ومن إخراج المخرج العالمي مارتن سكورسيزي خلال شهر يناير 2026.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجين أمريكيين يسافران إلى بلدة أوروبية مغطاة بالثلوج لتبني طفل، لكن إقامتهما في فندق ضخم شبه مهجور تقودهما إلى سلسلة من اللقاءات الغريبة مع شخصيات غامضة، فيبدأ الواقع في التلاشي تدريجيًا بينما يسعيان وراء الطفل وسط أجواء غامضة ومليئة بالتوتر النفسي.

وقصة الفيلم، مأخوذة عن رواية الكاتب فرانسيس ستيجمولر التي تحمل الاسم نفسه، والتي تمزج بين الدراما النفسية والخيال الغامض.

ومن المتوقع أن يقدم سكورسيزي من خلالها تجربة سينمائية مختلفة تحمل طابعًا "هيتشكوكيًا" بعد سلسلة من أعماله الملحمية الأخيرة مثل "The Irishman" و"Killers of the Flower Moon".

ومن جهة أخرى، أشارت تقارير، إلى احتمال تأجيل تصوير الفيلم إلى مارس المقبل؛ بسبب انشغال دي كابريو بحملته في موسم الجوائز عن فيلمه الجديد "One Battle After Another".

ويعد التعاون الجديد بين سكورسيزي ودي كابريو، امتدادًا لشراكة فنية ناجحة استمرت لأكثر من عقدين، ويُنتظر أن يشكل انضمام جينيفر لورنس للفريق إضافة قوية تزيد من ترقّب الجمهور للفيلم.

وقالت لورنس، خلال حديثها لموقع "IndieWire" أثناء ترويجها لفيلمها الجديد "Die My Love"، إن المشروع "قيد التنفيذ فعلاً".

وأضافت: "نأمل أن نبدأ في يناير أو فبراير، لكن لا أحد يعرف بالتأكيد، سأصدق ذلك عندما أكون في موقع التصوير".

وكشف دي كابريو، في مقابلة مع برنامج "The Big Picture"، أن سكورسيزي طلب منه مشاهدة فيلم "Vertigo" لألفريد هيتشكوك كمرجع بصري للفيلم، ما يوحي بأن المشروع المقبل سيحمل طابعا نفسيا وتشويقيا مختلفا عن أعمال سكورسيزي الأخيرة مثل "The Irishman" و"Killers of the Flower Moon".