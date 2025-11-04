استطلاع: غالبية الألمان تؤيد استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية

كشف استطلاع للرأي، أن غالبية واضحة من الألمان ترغب في استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية مجددا في ألمانيا.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية، أعرب 72% من المشاركين، عن ترحيبهم بإقامة أكبر حدث رياضي عالمي للمرة الثالثة في البلاد بعد برلين (1936) وميونيخ (1972)، فيما رفض 22% الفكرة، ولم يبدِ 6% رأيا.

ووفقا لـ"شتيرن"، فإن التأييد لاستضافة الأولمبياد مرتفع في جميع الفئات العمرية والانتماءات السياسية.

ويعتزم الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، اتخاذ قرار بحلول خريف 2026 بشأن المدينة المرشحة للتقدم بطلب استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في أحد الأعوام 2036 أو 2040 أو 2044.

وبحسب استطلاع "فورسا"، فإن 39% من مؤيدي استضافة الأولمبياد يفضلون مدينة ميونخ، بينما اختار 24% منطقة الراين / الرور، و19% برلين، و11% هامبورج.

وقد شمل الاستطلاع، الذي أُجري يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1008 أشخاص فوق 18 عاما.

وقبل الاستفتاء الشعبي في ميونخ - الذي جرى في 26 أكتوبر الماضي وأسفر عن تأييد أكثر من 60% لتقديم المدينة طلب استضافة الأولمبياد - أظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن 48% فقط من الألمان يؤيدون تقديم ألمانيا طلبا لاستضافة الأولمبياد، بينما رفض 32% ذلك، ولم يحدد 21% موقفهم.